Hernán Medford: "La eliminación golpea, uno está por dentro que se lo lleva el carajo"

Asumiendo la responsabilidad y la derrota sin excusas, así tomó Hernán Medford la eliminación del Herediano a manos del Cartaginés en las semifinales del Clausura 2022.

Para Medford, todo el equipo -incluido él mismo- dejó de hacer muchas cosas y esto dio con la eliminación, de ahí que resaltó que no hay excusas y que los brumosos los eliminaron de buena forma.

"Es muy poco lo que tengo que hablar. Solo puede decir que Cartago nos ganó bien por méritos propios. No hay excusas"

“Nosotros dejamos de hacer cosas. Cartago nos ganó bien la serie, felicidades, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Hay que cambiar esas acciones que tuvimos todos, si algo no se logra es porque algo malo hicimos. En el fútbol hay maduras y no maduras, he pasado por todas y sumar esta experiencia”, indicó el estratega.

Medford de paso explicó que claramente la eliminación lo golpea mucho a nivel personal, pues no se esperaban quedar fuera tan pronto en el torneo.

“Golpea claro. A uno lo ven aquí tranquilo, pero está por dentro que se lo lleva el carajo”, explicó con algo de enfado.

Finalmente, cuestionado ante si pesó o no el hecho de llevar la semifinal al Nacional, Medford explicó que “aquí o en cualquier lado” hubieran perdido de la misma forma.

"No hay ningún tipo de excusa. Hubiéramos jugado acá, en el Maracaná o en el Coyella, Cartago igual habría ganado. La cancha o mucha o poca afición es factor, el único factor es el mérito del Cartaginés”, concluyó.