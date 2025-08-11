Herediano oficializa la llegada de Medford al banquillo

Herediano oficializó a Hernán Medford como su nuevo técnico para el Torneo de Apertura 2025.

Su regreso se dio tras rescindir su contrato con Deportivo Marquense, equipo en Guatemala que lo había contratado recientemente.

La decisión fue difícil porque contaba con buen respaldo y resultados, pero el llamado de volver a casa predominó.

Esta será la cuarta etapa del Pelícano al frente del Team donde logró títulos en el Verano 2016 y Verano 2017 y uno como asistente en el 2018.

"Su vasta experiencia, profesionalismo y profundo conocimiento del fútbol nacional fueron factores determinantes para su regreso a El Team, así como el cariño y compromiso que siempre ha demostrado hacia nuestra institución. ¡Bienvenido a tu casa, Hernán!", anunció el club.

Medford llegará en sustitución de Pablo Salazar, quien fue cesado luego de una derrota sorpresiva en la Copa Centroamericana ante el Diriangén de Nicaragua.

