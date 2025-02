Herediano defiende su liderato ante Alajuelense

En un partido de pocas emociones, Herediano pudo defender el liderato y empató ante Alajuelense con marcador de 1-1.

Hubo gol en cada mitad.

Abrió el tanteador Alberto Toril, tras un gran pase de Carlos Martínez. El lateral robó un pase de Juan Luis Pérez cuando trataba de salir jugando y pudo conectarse con el español.

Mientras que el gol erizo llegó al minuto 19, el de los florenses se dio al minuto 69.

Joaquín Hernández definió solo en el centro del área pequeña. Recibió con tanta calma porque el centro de Randy Vega encontró a Joseph Bolaños, quien devolvió el balón a la entrada al marco de Washington Ortega para la paridad.

¿Qué sucedió entre las anotaciones?

No mucho, los equipos no eran claros y les faltaba profundidad para que el espectáculo fue emocionante. No ayudaba la gran cantidad de faltas señaladas.

Tras el empate los rojiamarillos se acercaron más, pero los manudos también hicieron lo propio, pero no hubo tiempo de más.

En la fecha del fin de semana, la Liga visita a Saprissa y Herediano recibe a Liberia.