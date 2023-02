Geiner Segura tras goleada: "Estaremos acá hasta que ellos decidan"

“Dimos muchas ventajas que generalmente equipos como nosotros no deberían darlas

“Yo estoy trabajando, estoy haciendo lo mejor que puedo. Es una manera diferente y estaremos acá hasta que ellos decidan, soy muy honesto con eso, siempre que he estado en un club, yo siempre trabajo, a veces las cosas no salen y en otras sí”, expresó.

"Es la primera vez que vivo esta situación, sobre todo en corto tiempo, pero eso me hace levantarme más temprano y trabajar más.

“Yo estoy acá sentado y no puedo prometer cosas, pero lo que sí puedo prometer al equipo y la afición, es que me fascina mucho esto y voy a trabajar hasta donde me dejen