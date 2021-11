Esteban Alvarado: "Creo que mis mejores años están por venir"

El Herediano recibió una grata noticia este martes al reintegrarse a los entrenamientos el portero, Esteban Alvarado, quien no ha tenido participación en lo que va del Apertura 2021 por lesión.

Alvarado de esta manera regresa tras arrastrar una lesión en su rodilla por varios meses y asegura estar contento por volver a los trabajos.

“Muy contento, en realidad me sentí muy bien y he estado un tiempo afuera haciendo la recuperación. Me integré con el grupo y espero que conforme pasen los días ir aportando más”, explicó el portero.

El guardameta se lesionó en la pasada Copa Oro y desde aquel entonces no ha regresado a las canchas, de ahí que asegure que ahora su prioridad será retomar ritmo.

“A nivel personal lo más importante para mí es retomar ritmo, físicamente he tenido un avance importante, me siento muy bien. Estoy en una edad en la que creo que mis mejores años están por venir, creo que tengo una vasta experiencia y ahora tengo que apoyar, pues he estado mucho tiempo fuera”, explicó.

Por su parte, el preparador físico rojiamarillo, Manuel Víquez, indicó que a Alvarado se le está trabajando más la parte física y masa muscular para volver a recuperar su fuerza.

“Esteban Alvarado está en periodo de readaptación y presenta una mejoría significativa, se le está trabajando más en masa muscular y que tenga más fuerza para que haya una protección en el tema articular en la zona de las rodillas, pero se encuentra de gran manera”, indicó el limonense de 32 años.

Además, explicó que es difícil saber cuándo podría ser el regreso a la máxima categoría.

“Va a depender mucho del jugador, se encuentra en gran forma y esto facilitado mucho la recuperación y readaptación de él, así que el tiempo estimado no esperamos que sea mucho", explicó.

El campeonato nacional ingresa en un receso, por lo que volverá a tener actividad hasta el próximo 22 de noviembre, semanas que le caerán como anillo al dedo al portero rojiamarillo.