¿Cómo analiza Fernando Lesme la competencia con Marcel Hernández en el Herediano?

El paraguayo Fernando Lesme llega a Herediano con hambre de títulos, de tener una buena competencia sana con Marcel Hernández y con el deseo de convertirse en figura.

Lesme fue presentado oficialmente este jueves en las instalaciones del gimnasio Smartfit en el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

En un principio pese a estar fichado por el Team, el atacante podría dejar el equipo para jugar en el extranjero, pero al final se mantuvo en el equipo.

—¿Cómo se siente al fichar por Herediano?



Sí, estoy muy contento de estar acá en el Herediano, en el actual campeón, la verdad que estoy feliz, con ganas de que empiece el campeonato y empezar bien, más que todo este domingo, la temporada.

—¿Se quedará en el Herediano?

Sí, esa es la idea, si Dios quiere.

—¿Sí existió la posibilidad de marcharse?

Sí, hubo en su momento posibilidad de Europa como dijo Jafet (Soto), pero se dio lo de mi lesión. Ahora ya estoy recuperado y tratando de volver a retomar el nivel que tenía.

—¿Cómo fue esa lesión?

Esa lesión fue porque yo había tenido una tendinitis que no fue bien tratada en el mío anterior club, entonces en un impacto pues se rompió el tendón un poco, pero ya estoy sano gracias a Dios.

—¿Cómo ve la competencia con Marcel Hernández? ¿Cómo se prepara para eso?

Va a ser una competencia sana, va a ser muy buena también, va a beneficiar a los dos y al club porque somos buenos jugadores, entonces hay que respetar lo que decida el técnico por el que tenga que jugar, Marcel tiene mi respeto porque es un gran delantero, entonces tocará trabajar a su lado y que juegue el que esté mejor pues.

—¿Cómo asimilará las críticas porque había jugado con Alajuelense?

Al final, comentarios de la gente siempre van a haber, se da en grandes estrellas como Kilian o gente ya de nombre poderoso, entonces yo las críticas siempre las voy a ver, para bien o para mal, ojalá que salga todo bien acá porque voy a dar lo mejor de mí en la cancha.

—¿Qué opina de lo que sucede en Liberia, su antiguo club?



Estaba hablando hoy con unos amigos sobre ese tema, más que todo siento pena por la gente que está fuera del club, por los utileros, por la gente que está en la parte de la gerencia, por los aficionados, por los niños, por los técnicos de la liga menor que se quedan sin trabajo, por los niños que pierden la ilusión totalmente porque en el fútbol de Guanacaste ya no hay hora para mostrarse ni nada, entonces la verdad que siento una pena inmensa por ellos y por los muchachos, por los jugadores, pues la verdad que yo sé que van a conseguir club porque al final son jugadores de Primera División y lo han hecho bien, entonces yo creo que el club no le va a faltar, pero la gente que está fuera del ambiente de ahí, de nosotros, como los utileros, ahí sí que me da pena porque se quedan sin trabajo.



—¿Ha podido conversar con amigos de Liberia?



Sí, he hablado con mi amigo ahí que tengo en Paraguay, Tobias Arevalos, que me dijo que estaba difícil la situación pero que no perdía la esperanza. Desde que ayer salió el tema de que se suspendió la licencia, pues no he tocado todavía el tema con el utilero ni nada porque somos muy amigos con el utilero, pero me imagino que estará dolido y ya preocupado por la situación porque no va a tener trabajo.



—¿Ha conversado con el técnico Saturnino Cardozo sobre lo que sucede con Liberia?



Con el profesor todavía no ha hablado, la verdad que es un tema delicado para estar hablando con el profe. La última vez que le escribí fue cuando eliminamos (Paraguay) a Alemania, pero de ahí a hoy todavía no le he vuelto a hablar al profe.



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