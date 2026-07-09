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Club Sport Herediano

Por el bicampeonato: Herediano se refuerza hasta los dientes con estos 6 jugadores

El Team contrató jugadores en todas las líneas.

Por Daniel Jiménez 9 de julio de 2026, 11:18 AM

El Club Sport Herediano presentó este jueves a sus seis nuevos refuerzos para buscar el bicampeonato.

Los jugadores Alexandre Lezcano, Reggy Rivera, Aarón Suárez, Ariel Araúz, Abner Hudson y Fernando Lesme ya se pusieron la camiseta rojiamarilla.

  • Lezcano es portero, tiene 24 años y llega proveniente de Sarchí.
  • Rivera es defensa central o lateral derecho, tiene 27 años y llega proveniente de San Carlos.
  • Suárez es mediocampista ofensivo, tiene 27 años y llega como agente libre luego de su paso por el Igdir FK de Turquía.
  • Arauz es mediocampista ofensivo, tiene 25 años y llega proveniente de Sporting FC.
  • Lesme es delantero, tiene 24 años y llega proveniente de Liberia.
  • Hudson es delantero y extremo derecho, tiene 20 años y llega proveniente de Liberia.

Hay que recordar que el Team tuvo solo estas salidas: Yeltsin Tejeda, Aarón Cruz, Jurguens Montenegro y José de Jesús González.

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