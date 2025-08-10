Alineaciones: Estos son los jugadores de Óscar Ramírez y Jafet Soto

Alajuelense y Herediano se vuelven a topar las caras en el campeonato nacional.

El juego será a las 5 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El Team tendrá a Jafet Soto como técnico tras la destitución de Pablo Salazar.

Eso sí, Jafet es estratega interino, pues todo hace indicar que Hernán Medford será el nuevo timonel rojiamarillo.

Estas son las alineaciones de ambos equipos: