Alexander Vargas descarta que exista una “Elías dependencia” en el Herediano

Fue la principal figura el domingo anterior, pues con su ingreso a la cancha cambió por completo el panorama del partido ante Sporting FC.

Elías Aguilar es sin duda la principal bujía en el medio campo del Herediano y muchos lo ven como fundamental en la dinámica de juego del equipo.

Sin embargo, el técnico Alexander Vargas descartó por completo que exista una “Elías dependencia”, pues asegura que confía 100% en todos sus jugadores y no en una sola pieza.

“Elías es un gran jugador importante como lo son otros, pero acá la figura es el grupo, es muy relevante y necesario, pero creo que me baso y no quiero depender de un solo jugador, sino de un modelo de juego y una idea de juego clara”, expresó el estratega.

Vargas recalcó que la idea de juego va más allá que un solo jugador y quiere basar su juego en un sistema que en actuaciones individuales.

“Todos tienen que estar atentos a la idea que queremos, todos son importantes y hay características importantes de cada uno, pero mi idea de juego es clara en donde todos son protagonistas”.

Ya sobre el partido ante la Liga, el técnico visualiza un partido difícil e invitó a dejar de lado todas las polémicas de la pasada final en diciembre.

“El equipo ha ido asimilando muy bien la idea que tenemos y visualizamos grandes cosas. Queremos más, estamos motivados y viene un rival muy calificado y difícil, pero ya la estrategia está y queremos hacer un partido bueno y buscar el resultado.

“Lo que pasó, pasó, eso es historia. Creo que este equipo tenga un sello diferente, que se comporte de forma diferente, hay cosas muy buenas del torneo pasado que podemos copiar, pero me baso en mi idea de juego, queremos jugar directo, algunas veces elaborado y no me quiero devolver a cosas de atrás que se hicieron bien”, expresó.

Tampoco quiso revelar detalles de cómo será la preparación para enfrentar a Alajuelense en la reedición de la pasada final.

“No te voy a decir lo que vamos a hacer pues sería darle armas al rival, vamos a maximizar lo que hemos hecho, hay un estudio normal al rival como lo es Alajuelense tal y como ellos lo hacen, el único que no estará es Marcel quién es el único que no puede jugar y tengo a todo el grupo a disposición”, concluyó.

Herediano visitará a Alajuelense este miércoles a las 8 p. m. en el Estadio Nacional, una cancha que asegura es “bonito” jugar ahí.