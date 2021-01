Presidente de Cartaginés: "No podemos competir por los grandes fichajes"

En amplia entrevista con Teletica Radio, el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, fue muy sincero y explicó que el club brumoso no está en condiciones económicas para pelear ante Saprissa y Alajuelense por los fichajes.

Además, Vargas asegura que está un poco molesto con la forma que se dio la salida de Marcel Hernández a Alajuelense, tanto con el futbolista pues a su criterio no cumplió a su palabra, así como con el club rojinegro por desarmar al equipo.

Este es un extracto de lo más importante que declaró el mandatario brumoso al periodista Eduardo Castillo de Teletica Radio.

Aspiraciones para el Clausura 2021.

“El Cartaginés apuesta a la continuidad de los últimos años y el equipo lo reforzamos en las partes que estábamos fallando, nos faltan unas semanas que podríamos reforzarnos más y esperamos esa lucha por el campeonato”.

Deudas del club.

“Cartaginés arrastra una deuda muy grande del pasado y lo que hemos hecho es llevarla poco a poco y les puedo decir que hemos bajado en un 40% esa deuda y creo que en un mediano plazo podemos sacarlo adelante.

Sobre la condición del equipo tras su cuarto torneo al frente.

“Este año voy confiado en que tenemos más equipo en luchar por el título que anteriormente.

“Cartaginés tiene que posicionarse y luchar por el título y la única forma es trayendo los jugadores que hemos traído, dándole herramientas al técnico para esto.

Opinión ante denuncias de inflación del mercado en el fútbol tico.

“Nosotros no tenemos la posibilidad económica de competir con los dos clubes más importantes en lo económico de este país.

“Vimos las pretensiones salariales que pedía (Roger Rojas) y las ajustamos y buscamos recursos. Cartago no tiene esa fuerza para luchar abiertamente por jugadores ante Saprissa y la Liga".

¿Qué pasó con Kendall Waston?

“Nosotros hicimos un ofrecimiento, pero él tomó otra decisión. Nos hubiera gustado mucho que viniera con nosotros, pero difícilmente nos podemos enfrentar al Saprissa en lo económico.

Sobre la salida de Marcel Hernández.

“La parte económica no era una cuestión que le interesara ahora, yo lo quería en Cartaginés para que siguiera creciendo

“Hay fútbol y hay comportamientos y él me miró a los ojos y me dijo: “Don Leo no se preocupe yo termino el torneo con ustedes”.

“Probablemente Marcel veía muy pequeño al Cartaginés, puede ser que nosotros no le pudimos cumplir a él y probablemente a él se le olvidó de dónde salió. Él faltó a su palabra”.

Sobre la posición de Alajuelense en ese fichaje.

“De Alajuelense me molesta que esperara tanto, que solo porque tiene poder económico destruya cosas que otros hacen. Nosotros construimos al equipo tomando en cuenta a Marcel como jugador nuestro y ahora viene a dos días del primer partido y nos lo quita”.

