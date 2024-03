¿Por qué el técnico Mario García renunció a Cartaginés, pero no se fue?

Por Daniel Jiménez | 4 de marzo de 2024, 13:54 PM

El técnico mexicano Mario García tiene un estilo "cantinflesco" en conferencias de prensa. Como diría el propio Mario Moreno, "Cantinflas": Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra.

El estratega mexicano ha renunciado ya en dos oportunidades en conferencias de prensa a su puesto en Cartaginés. La primera no fue tan clara, tras la derrota ante Herediano (1-3), pero la segunda ocasión, luego de perder contra Sporting FC (2-0) fue clara, contundente y precisa.

En ambas ocasiones, Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, ha tenido que salir a poner la cara y a decir "Don Mario se queda".

Luego del primer juego que el club perdió en el Fello Meza, García se sentó y frente a las cámaras y micrófonos dijo: "Yo no soy medias tintas, si no les gusta esta idea, listo... somos amigos. Si no hay convencimiento, qué caso tiene que esté uno aquí".

Eso lo dijo un domingo, pero el martes, Vargas, afirmó que "estamos bien".

El último episodio fue este domingo, cuando García fue enfático: "Estoy en el lugar equivocado y creo que yo soy la falla, estoy pensando seriamente en desinflar esto con mi salida porque no es justo, no son justos los resultados. Creo que lo mejor es esto... así nos vamos a hacer daño, la salud mental es más importante que un resultado y un torneo. Acá todo es puro resultado y no lo estamos teniendo".

Incluso, al azteca se le repreguntó si confirmaba su renuncia y respondió que "sí".

"Sí, cuántas derrotas más, esto ya hace daño, yo no quiero hacerles daño a los muchachos, estoy agradecido con ellos, hay buena experiencia. Dejo cosas positivas, el equipo está como un avión, corren y meten sin problema, están para competir. Alguien tiene que pagar por esto, hay gente muy cómoda en el club, pero yo no", añadió.



Incluso, al entrenador se le preguntó si era irrevocable su dimisión y respondió: "Algo hay que hacer, no podemos permitir que los jugadores sean culpables, yo sé que confían en mí, pero quizás no es el momento. Yo ya lo dije desde que perdimos el primer partido, yo no vengo aquí por dinero, yo vengo a mejorar el fútbol. Yo no tengo cara, a mí me molesta. Para qué nos espantamos, aquí el cambio soy yo. Por salud mental hay que poner un corte y listo".

Tal y como sucedió la primera vez, minutos después de esas reacciones salió Vargas y aseguró: "Don Mario sigue con nosotros".

Al final, siempre ha sido Vargas, quien ha detenido las renuncias de García, pero la gran pregunta es: ¿Cuánto durará esto?

