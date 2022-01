Michael Barrantes a su llegada a Cartaginés: "Espero retirarme acá"

Michael Barrantes sabía que podía dar más dentro del terreno de juego y por eso pasó por alto una opción de retirarse para venir a aportar al Cartaginés como uno de los fichajes de la temporada.

Con 38 años, Barrantes reconoció que tiene esa espinita por seguir jugando y que incluso rechazó formar parte del cuerpo técnico del Saprissa para seguir con su idea.

"Todos saben que Saprissa me ofreció trabajar como parte del cuerpo técnico y lógicamente tengo muy buena relación y le hice saber a don Ángel Catalina que iba a escuchar otras ofertas, pues todavía puedo brindar y rendir más y brindarle más al fútbol dentro de la cancha.

“Estoy sumamente agradecido con ellos de que me brindaran esa oportunidad que no a todos los futbolistas se les da, pero creo que ellos me abrieron la puerta, fui sincero con ellos y yo sabía que iba a aceptar lo mejor para mi familia y mi persona”, mencionó el futbolista en su conferencia de prensa de presentación.

Lea también Club Sport Cartaginés Presidente del Cartaginés desmiente versión de Agustín Lleida "Les puedo garantizar que Marcel Hernández va a jugar con nosotros todo este torneo", dijo el jerarca.

Barrantes aseguró que toma el reto del Cartaginés con mucha ilusión y que la negociación fue muy fácil.

“Vengo con mucha ilusión y mucha hambre de conseguir los objetivos, lo primero es demostrar que el Cartaginés está hecho para luchar por el título y mi objetivo es venir a portar mi granito de arena por el bien del equipo”, añadió.

Sobre su retiro, el jugador aseguró que aún desconoce por cuánto más jugará, lo cierto es que espera retirarse vestido de blanquiazul.

“Estoy contento por estar acá y agradecido de que el club me abre las puertas, no sé si mi retiro será en seis meses, en un año o año y medio, igualmente espero quedarme acá mucho tiempo y si continúo, espero retirarme acá y que todo salga bien en la parte futbolística”, puntualizó.

El exvolante morado llega al plantel brumoso por un año, es decir, dos torneos cortos.