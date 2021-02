Medford: "Sabía que pronto la victoria se iba a dar"

Cartaginés acabó con una racha de siete partidos sin ganar y volvió a sonreír tras vencer al Municipal Grecia.

La victoria fue todo un respiro para el técnico Hernán Medford, quien aseguró que la mala seguidilla de resultados fue parte de una mala racha y no tapaba el trabajo que se ha conseguido con el equipo.

De paso, aprovechó para felicitar a sus futbolistas tras la victoria ante “un gran rival” como lo fue Grecia.

“Estoy contento con lo que hicieron los muchachos hoy, un partido que se entregaron al máximo y Grecia fue muy intenso y ellos se entregaron igual.

“Retomamos el triunfo que fue lo importante y cuando uno no encuentra la victoria por sendos errores, sabía que pronto la victoria se iba a dar”, explicó Medford.

El estratega blanquiazul defendió a su plantel, pese a que sumó dos bajas más debido a que el hondureño Róger Rojas y el portero Darryl Parkers se cayeron de la convocatoria.

“Eso es trabajar bien con el equipo, saber que todos son importantes, son siete u ocho jugadores que no están por lesiones y son hombres importantes, pero los muchachos que están acá saben que es la oportunidad y yo tengo que felicitar a los muchachos hoy y esperamos seguir recuperando a los lesionados. Hoy dieron valor a lo que yo digo que un equipo es más importante”, explicó.

Finalmente, el estratega aseguró que personalmente la victoria no significa un respiro para usted.

“Lo tomo tranquilo. Tengo 18 años de vivir de esto, de vivir críticas y halagos, a mí eso no me mueve, el que te halaga luego te patea por el trasero apenas pueda, así que no creo mucho en eso”, aseveró Medford.

Cartaginés recibirá el próximo martes a Jicaral en el inicio de la fecha 11 del Torneo de Clausura 2021.