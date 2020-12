Medford a Comisión de Arbitraje: "Que digan que son liguistas"

El técnico Hernán Medford volvió a explotar contra los árbitros, esta vez tras la derrota en casa 2-3 ante Alajuelense en la ida por las semifinales del Torneo de Apertura 2020.



Medford reclamó una supuesta mano previo a la anotación de Jurguens Montenegro, así como una falta de penal que no fue señalada a favor de su equipo.

“¿Somos objetivos o no? ¿Tienen puesta la camiseta de Alajuela o qué? Que digan que son liguistas o que les conviene por el rating. No se puede contra 14. A la Comisión de Arbitraje les digo que me dejen en paz, yo quiero que castiguen a estos cuarto árbitros”, dijo molesto en conferencia de prensa.

​Para el estratega rojinegro, es lamentable trabajar durante todo el certamen para que factores externos se traigan abajo lo logrado hasta el momento.

“Cuando uno se equivoca a uno lo castigan, que les metan los cinco partidos que me metieron a mí, porque están jugando con una institución, todo el año de trabajar para que pasen estas cosas, esto no es un vacilón, Comisión de Arbitraje pónganse las pilas, ayer fueron un desastre y hoy también, entonces ¿qué esperamos para el fin de semana? Ya botaron a la basura el trabajo de Cartago”, añadió.

Pese al resultado adverso, mandó un mensaje claro a la afición y el propio rival.

“Que la afición sepa que nosotros vamos a ir a lucharla allá, pero es difícil contra 14. Es una semifinal para hablar de los árbitros, yo creí que íbamos a hablar de fútbol. Alajuelense no tiene culpa de esto, sigue siendo un gran equipo”, concluyó.

​El partido de vuelta de esta serie se realizará el próximo sábado a las 6 p. m. en el estadio Morera Soto.