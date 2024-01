Mario García quiere que Cartaginés siga creciendo en la parte física

Juega muy bien y si les dejas el balón pasa lo del final del partido te meten atrás y eso no nos gustó

Todavía no llegamos al punto que queremos. Estamos en ese proceso y los muchachos han tenido una gran disposición hacia ese cambio. Corrés para tener ventajas posicionales y tácticas en los juegos.

No me gustó y no lo entendí (los abucheos)