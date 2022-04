Marcel Hernández: "Quiero vivir en Costa Rica toda la vida"

Después de una noche cargada de emociones, estadísticas positivas y goles, Marcel Hernández habló en Teletica Deportes Radio sobre la posibilidad de salir del país por una oferta futbolística, pero no ocultó su deseo de quedarse viviendo en Costa Rica.



“Quiero vivir en Costa Rica toda la vida. Es un país con una idiosincrasia muy linda. No tener ejército, personas cordiales, entretenidas, se habla español. Quiero traer a mi mamá, a mis amigos. Es muy entretenido, es diverso. La posibilidad de irme de Costa Rica no es totalmente cierta”, expresó Hernández.

El delantero reconoció que tiene ofertas sobre la mesa para irse al exterior, pero no las responderá hasta terminar el Clausura 2022, ya sea como campeón nacional o hasta que el Cartaginés pierda posibilidades.

“No te voy a mentir, hay ofertas sobre la mesa, pero no hay una respuesta de parte de Marcel. No habrá una respuesta hasta el día que termine el torneo o hasta que alce el trofeo. Después de ese tiempo es que voy a tomar decisiones con base a mi futuro. No es prudente ahora tomar una decisión, tengo que estar enfocado en mi presente que es Cartaginés”, manifestó.

Este martes, Marcel se convirtió en el extranjero con más goles en el balompié costarricense, con 90 anotaciones en apenas tres años. Sumando asistencias y goles, Hernández incide en un gol cada 120 minutos.

“Hay que seguir callando bocas, hay números que no entiendo cómo hay personas que dicen las cosas que dicen. Hay otro montón de personas que sí valoran el trabajo, sacrificio y no se ponen una venda en los ojos”, dijo.

Las circunstancias que vive el ariete en su país natal, Cuba, hace que agradezca la oportunidad que recibió en suelo tico, gracias a Paulo César Wanchope, quien confió en él cuando era gerente deportivo del Cartaginés.

“Recuerdo que siempre visualicé la Liga de Costa Rica como un sueño, como algo en lo que no me veía, sobre todo por la política de mi país. Fue de la mano del recibimiento acá, no fue bueno, porque uno es cubano. Bajo ese concepto vine, le doy gracias a Wanchope por darme la oportunidad cuando nadie me la quería dar. Es un sueño hecho realidad lo de hoy”, argumentó.

Por último, Hernández reiteró su deseo de jugar con la Tricolor, aunque sabe que las posibilidades no existen. Eso sí, agradeció a Cuba por darle esa posibilidad.

“Me hubiese encantado jugar con la Selección de Costa Rica, pero cosas de la vida y el destino no pudieron ser. Cuando juego con Cuba lo hago con mucho amor y cariño porque fue el que me vio nacer. Tengo que retribuirle muchas cosas”.