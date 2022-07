Marcel Hernández: "Quiero hacer mi vida en Costa Rica"

Por Adrián García | 8 de julio de 2022, 11:24 AM

El delantero del Club Sport Cartaginés, Marcel Hernández, dio una amplia entrevista en Teletica Deportes Radio tras conseguir el título con el cuadro brumoso, luego de 81 años de sequía.

Hernández se confesó en el espacio sobre algunos de sus sueños como persona y como jugador. A continuación la entrevista con el cubano:

¿Cómo fue la situación de violencia que sufrió por parte de un aficionado?



Fue algo muy rápido, estaba celebrando con Michael Barrantes, no lo vi venir, me golpeó en el ojo. El fútbol no da para tanto, es un espectáculo, hay que disfrutarlo. A veces se gana, a veces se pierde.

¿Es una doble celebración para usted por el goleo y por el título?

No me imaginé tantas alegrías juntas, uno entrena para lo mejor, pero no dimensiona que tantas cosas buenas puedan llegar. Ahora, cuando termina de hacer la hazaña, es increíble lo que acaba de suceder. En el plano individual, todos esos récords son un plus, detrás de eso hay sacrificio y mucho trabajo. El premio al trabajo, sacrificio y compañeros que me han ayudado muchísimo, junta directiva y afición. Es de todos.

¿Dimensionan lo que obtuvieron?

Cuando vayamos a la misa, vamos a digerir lo que acabamos de lograr. Es una hazaña épica, algo impresionante por el tiempo que llevaba Cartago, lo que ha sufrido la afición. Por una razón u otra, parecía imposible por mitos u otras cosas.

¿Qué ha hecho Leonardo Vargas para llevar al Cartaginés al éxito?

Le ha dado un golpe de confianza a toda una provincia porque Cartaginés estaba a punto de desaparecer porque no había nadie que llegara con esa administración, habían muchas deudas. Él hizo una apuesta con su familia impresionante, darle una identidad al Cartaginés, empezar a construir esa credibilidad. Se le da un premio que se lo merecía, yo he tenido mis altas y bajas con él, pero creo que es parte de la relación. Siempre tuve la oportunidad de hablar con él directamente, soy una persona muy directa, pero con él he tenido esa facilidad de decir lo que siento y pienso. Tuvimos desacuerdos en el pasado, pero después no fue nada difícil volver a construir la relación en pro de una institución y un grupo que quería ser campeón. La afición si de alguien tiene que estar contento es de él.

¿Qué representa Costa Rica para usted?

Costa Rica lo tengo que poner como un todo para mí. Todos los pasos que he ido escalando tienen una importancia grande para mí, porque me ha costado mucho. Cuando hablo de Costa Rica, tengo que hablar de Chope (Paulo Wanchope), no puedo dejarlo fuera, porque para poder llegar a Costa Rica no fue tan fácil. A mí me presentaron a varios clubes y la única persona que confió fue Chope. Primero, tengo que poner a Chope y luego a Costa Rica. Luego tengo que poner a todos mis compañeros, en ese momento. En el caso del Cartaginés había sufrido mucho con los refuerzos, me miraban con una cara como diciendo “un cubano, un paquetón más”, así decían, pero cuando me vieron entrenar, la disposición y el deseo de salir adelante, apostaron por mí. Tengo que darle gracias a ese grupo.

Para mí, Costa Rica se convirtió en un todo, tanto así que quiero vivir acá, estoy haciendo mi vida acá. Es un todo para mí, es la vitrina que nunca tuve, el sueño que uno dimensionaba, pero no podía tener. Quiero hacer mi vida en Costa Rica. Costa Rica me dio esa oportunidad de ser lo que soy, de ganar lo que he ganado, me dio la vitrina que en otros lugares nunca me dieron. Me parece un país, aparte de lo futbolístico, maravilloso en lo social y lo hermoso que es.

Por primera vez puede negociar hacia dónde quiere ir, ¿su futuro está en Costa Rica?

Es la primera vez, en cuatro años, que estoy en esta posición. A veces no me hallo porque no había estado nunca así. Soy un jugador que puede negociar con cualquier club. Mi sueño es seguir creciendo en lo individual, puedo dar un poco más, pero no quiero apurarme con la toma de decisiones, de dónde voy a ir o qué voy a hacer. Necesito tener la mente fría para tomar decisiones. Quiero tomarme el tiempo para tomar una buena decisión, nunca había estado en esta posición en la que estoy hoy. No quiero volverme loco, quiero disfrutar el campeonato.

¿Cómo está la fiesta en Cartago?​

Cartago está de locos, es una cosa impresionante. Uno va a seguir dimensionando qué tanto hicimos, a veces uno no cabe de tanta felicidad que le dio a tanta gente. Seguramente cuando lleguemos a la Basílica lo vamos a seguir dimensionando, porque le dimos alegría a todo un pueblo que ha sufrido muchísimo.

¿Veremos el próximo torneo el gol 100 de Marcel en Costa Rica? Le faltan cinco.

No te sé decir si van a llegar en este, en tres o cuatro años. Esperemos saber pronto para saber qué me depara, ya sea en lo cercano y lo lejano.