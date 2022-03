Marcel Hernández habló sobre Cartaginés, Saprissa, la Liga y su juicio

El delantero de Cartaginés, Marcel Hernández fue entrevistado en el programa A Fondo Con de FUTV, y el cubano se refirió a varios temas, entre ellos su paso por Alajuelense y lo que vivió durante su mediático juicio, en el cual resultó absuelto de cuatro supuestos delitos de violación y dos de relación impropia.



El jugador también se refirió a su presente con el Cartaginés y recordó que estuvo cerca de firmar con el Deportivo Saprissa.

A continuación, las principales frases del atacante durante su aparición en el programa de entrevistas.

Sobre Cartaginés:

“Contento con cómo se han dado las cosas dentro de Cartaginés, y sobre todo, la felicidad con la que me recibe la afición, el cuerpo técnico, los compañeros y la dirigencia”

Saprissa:

“El trato con Saprissa se echó atrás por una señora que salió en un Twitter, no sé cómo se llama, algo Ávila, me condenó antes de tiempo, que ya no se ponía más la morada y yo ya había firmado con Saprissa”

#AFondoCon || 🗣 Marcel Hernández " Tuve ofertas de muchos equipos, inclusive ya había firmado con Saprissa…"

🎙️ @GabrielVargas pic.twitter.com/OqTEBP0HKj — FUTV (@FUTVCR) March 26, 2022

Su paso por el Alajuelense:

“Sabíamos que el no ganar iba a atener esto, iban a haber sacrificios, estábamos en la Liga y estas son las consecuencias del no ganar”

“No puede ser que este grupo esté para solo ganar este título (Liga Concacaf), estábamos para ganar el bicampeonato y no se dio. Yo no culpo a Agustín, había que tomar decisiones”

#AFondoCon || 🗣 Marcel Hernández "Desgraciadamente no se nos dio el bicampeonato, no lo culpo a Agustín, hay que tomar decisiones y yo fui una de esas"

🎙️ @GabrielVargas pic.twitter.com/SyunCbpWAK — FUTV (@FUTVCR) March 26, 2022

Acerca del juicio

“No le deseo a nadie pasar por eso. En muchos momentos me quebré en la parte mental y lo único que quería era irme a Cuba para estar con la familia”

“Fue difícil saber que me enfrentaba a una condena tan larga y no poder hacer nada, solo esperar y esperar y no saber cuándo. El fútbol fue un aliciente entre todo lo malo para salir un rato”

“Sentía impotencia por cómo se dieron las cosas. Yo me conozco y se quién soy y nunca, así vulgarmente, no voy a violar a nadie, eso no va a suceder porque soy una persona de valores. Tenía mucha impotencia porque yo soy incapaz de hacer algo así”

Oportunidades perdidas:

“Yo he tenido ofertas y propuestas sobre la mesa, grandes, muy grandes, se pidieron permisos para el pasaporte, se pidieron los permisos para esto y nunca se pudo. Estas cosas me hicieron fuerte en la parte mental para decir, ‘cuando llegue l momento, llega el momento’”