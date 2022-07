Marcel Hernández, Cartaginés y Alajuelense: así está el tema legal

Por Daniel Jiménez | 14 de julio de 2022, 11:23 AM

En enero, Alajuelense prestó a Cartaginés al delantero Marcel Hernández. La cesión fue de un año.

Sin embargo, pese a que el vínculo era por todo el 2022, a mitad de año, los rojinegros solicitaron el regreso del jugador a sus filas.

Marcel dijo en el programa Contra golpe de TD Más. "Es doloroso porque he escuchado, y me ha llegado a mis oídos, que en la Liga me quieren mantener estos seis meses sin jugar”.

Ante esta situación nacen algunas inquietudes legales. Adolfo Hernández, especialista en derecho deportivo, explica en Teletica.com las diferentes aristas de este complejo tema.

— ¿Puede Alajuelense pedir a Marcel Hernández de vuelta a los seis meses pese a que el préstamo era por un año?

Si existe una cláusula en ese sentido sí. Desconozco el contrato entre esas partes, pero si eventualmente existe una cláusula de devolución del jugador sí puede suceder.

— ¿Es ilegal "congelar" a un jugador o tenerlo sin jugar?

La obligación que tiene cualquier club eventualmente es proporcionar todas las herramientas para que pueda desarrollar la actividad laboral. Esto incluye el pago de salario al día, pero la obligación de poner a un jugador no existe, son cuestiones técnico - tácticas. Alajuelense no tiene la obligación de poner a jugar a Johan Venegas, Bryan Ruiz, Celso Borges o Marcel Hernández.

— ¿Puede Alajuelense prestar a Marcel Hernández a algún club sin el consentimiento del jugador?

Cualquier transferencia definitiva siempre debe ser consentida por el jugador.

— ¿Puede Alajuelense aceptar alguna oferta para vender a Marcel Hernández pese a que el futbolista no quiera ser vendido?

Es una relación tripartita, puede que exista un acuerdo entre los dos clubes, pero no entre el nuevo club y el jugador por varias razones. Una puede ser porque no les satisfizo el tema económico o el país, el plano cultural o porque no quiere; en ese sentido no se puede obligar a Marcel a aceptar una oferta.

En silencio.

Teletica.com intentó conocer la versión de todos los frentes en este tema; sin embargo, prefirieron no referirse al tema.

Daniel Sanabria, jefe de prensa de la Liga, indicó que ningún vocero emitirá criterio hasta que el club anuncie una conferencia de prensa.

Criterio similar compartió Jeison Solano, periodista del equipo campeón nacional.

Además, Ernaldo García, agente de Hernández, indicó que no iba a expresarse sobre la actualidad del jugador.