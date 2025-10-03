Kevin Briceño habló sobre su error en el gol ante Olimpia

La jugada inmediatamente dio de qué hablar y provocó que las críticas se fueran en su contra.

Kevin Briceño habló sobre su error en el primer gol del Olimpia y que le permitió al equipo catracho vencer 3-1 (5-2 el global) al Cartaginés en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El meta se confesó con Teletica Radio y admitió su falla.

“Uno analiza el rival, ve el video y ellos cuando desbordan buscan jugar hacia atrás, así que cuando yo veo que ya vienen, yo traté de adivinar un poco el centro y él pateó al marco y al final la bola entra llorando a la portería”, mencionó al final del juego.

Briceño admitió que la culpa fue suya y que acepta los cuestionamientos sobre su papel en la serie ante los hondureños.

“Son decisiones que uno toma, son cosas que uno analiza como los penales y el fútbol es imprevisible y si hay señalamientos con justa razón, pero son milésimas de segundo donde uno tiene que tomar una decisión y en este caso no fue la correcta”, aseveró.

También justificó que en los penales fue la misma situación.

“En el penal fue lo mismo, habíamos visto penales de Arboleda, había tirado tres donde yo me tiré y hoy (jueves) lo cambió", concluyó.

Cartaginés ahora deberá enfrentar al Motagua por el repechaje hacia la Copa de Campeones de Concacaf.