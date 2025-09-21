Johan Venegas: "Estamos poniendo alma, vida y corazón"

El atacante de Cartaginés, Johan Venegas, marcó el gol del triunfo de su equipo 1-0 ante Sporting.

Con estos tres puntos, Venegas devolvió a su club a la cima del torneo nacional con 18 puntos, uno más que la Liga.

Estos fueron los comentarios del atacante tras la entrevista flash de FUTV:

Goleador: Agradecido con Dios por la victoria, esta parte del torneo es difícil porque hemos tenido muchísimas bajas y sobre la marcha hemos tenido que corregir. Tal vez no tenemos la misma solvencia de las primeras fechas por las bajas, pero al tener jugadores importantes fuera que nos dan ese manejo, hemos tenido que cambiar la forma de juego. Estamos poniendo alma, vida y corazón, era importante ganar para subir al primer lugar.

Mejoras: El equipo está siendo muy solidario en la zona ofensiva y defensiva.

Copa Centroamericana contra Olimpia de Honduras: Nos toca enfrentar a un histórico de Centroamerica, pero nosotros vamos a competir al máximo.

Seguidilla de partidos: Seguir poniendo vida y corazón, esforzándonos al máximo y trabajar por nuestras metas. Hemos ido venciendo muchos temas, creciendo con un partido a la vez, el equipo se está dando cuenta que podemos lograr las cosas entregándonos al máximo.