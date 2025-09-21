Gol de Johan Venegas tiñe la cima de blanquiazul

El delantero Johan Venegas marcó la anotación con la que Cartaginés recuperó la cima del Torneo de Apertura.

Los brumosos derrotaron 1-0 a Sporting en el Fello Meza con el solitario tanto de Venegas a los nueve minutos.

El partido fue parejo, tuvo acciones en ambos marcos, pero la pegada fue para los locales.

El estratega Andrés Carevic, pese a todos los jugadores que tiene lesionados, puso a su equipo a competir de buena manera en el campo.

Por su parte, el cuadro de Minor Díaz no levanta y es colero con seis puntos de 30 posibles.

Con este panorama, Cartaginés es líder con 18 puntos, uno más que la Liga, que empató este sábado contra Guadalupe 0-0.