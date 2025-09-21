Lo más destacado
Faltó el gol: Alajuelense iguala ante Guadalupe
Herediano enciende alarmas: Llegó a cuatro partidos sin ganar
Gol de Johan Venegas tiñe la cima de blanquiazul
Cartaginés derrotó a Sporting FC en el estadio Fello Meza.
El delantero Johan Venegas marcó la anotación con la que Cartaginés recuperó la cima del Torneo de Apertura.
Los brumosos derrotaron 1-0 a Sporting en el Fello Meza con el solitario tanto de Venegas a los nueve minutos.
El partido fue parejo, tuvo acciones en ambos marcos, pero la pegada fue para los locales.
El estratega Andrés Carevic, pese a todos los jugadores que tiene lesionados, puso a su equipo a competir de buena manera en el campo.
Por su parte, el cuadro de Minor Díaz no levanta y es colero con seis puntos de 30 posibles.
Con este panorama, Cartaginés es líder con 18 puntos, uno más que la Liga, que empató este sábado contra Guadalupe 0-0.
Faltó el gol: Alajuelense iguala ante Guadalupe
Luego de alcanzar la cima del torneo esta semana, la Liga deja en ascuas el liderato con el empate 0-0 ante Guadalupe en el estadio Colleya Fonseca.
Herediano enciende alarmas: Llegó a cuatro partidos sin ganar
Herediano encendió las alarmas al sumar este sábado su cuarto partido consecutivo sin ganar.
Los florenses cayeron 0-1 en su visita a Puntarenas, con un solitario gol de Kristel Villalobos al minuto 68, suficiente para darle un duro golpe al conjunto dirigido por Hernán Medford.
En la primera parte, Allan Cruz estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de larga distancia que se estrelló en el poste.
Luego se vino el tanto de Villalobos, pero puso al Team a remar contra corriente.
Aunque el conjunto florense lo intentó en lo que quedaba del juego, no encontró el camino al gol.
El Herediano de Medford atraviesa un mal momento: acumula cuatro partidos sin victoria, producto de dos empates y dos derrotas.
Con este resultado, bajó al sétimo lugar con 13 puntos, mientras que Puntarenas sube al éxito con los mismos puntos, aunque con mejor diferencia de gol.