Faltó el gol: Alajuelense iguala ante Guadalupe

Luego de alcanzar la cima del torneo esta semana, la Liga deja en ascuas el liderato con el empate 0-0 ante Guadalupe en el estadio Colleya Fonseca.

Este resultado deja opciones de llegar al liderato a Cartaginés, Pérez Zeledón, Liberia y Saprissa.

El juego no fue el típico 0-0 aburrido, hubo acciones en ambos marcos y buenas jugadas por parte de ambos equipos.

El colombiano Jeison Lucumí concretó a los tres minutos pero fue invalidado por fuera de juego o una falta previa, al final no quedó claro.



Casi al final del encuentro, el asistente técnico erizo Marcelo Sarvas se fue expulsado por reclamos al arbitraje.

Ahora los manudos tendrán ojos en los juegos Cartaginés contra Sporting, Liberia ante San Carlos y Pérez Zeledón frente a Saprissa.

A cómo está este torneo con resultados muy ajustados, no es descabellado pensar que se le pueden dar los resultados a los rojinegros para sostener el liderato una fecha más.