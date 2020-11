Hernán Medford: "No nos fijamos en los que están abajo"

El técnico del Club Sport Cartaginés, Hernán Medford, ve el enfrentamiento ante Herediano como una oportunidad más para demostrar por qué son los líderes del Grupo B.



El encuentro correspondiente a la jornada 15 del Apertura, quedó reprogramado para este martes a las 3 p. m. debido a los casos de COVID-19 en el conjunto florense.

“No nos fijamos en los que están abajo, dependemos de nosotros para estar en el primer lugar (…) El partido puede ser un parámetro muy bueno para lo que se pueda venir, el equipo está motivado para seguir en el primer lugar”, destacó Medford.

El estratega brumoso asegura que no se confía del parón obligado que tuvo el Herediano debido a la pandemia, una situación que ya experimentaron jornadas atrás.

“Nos enfrentamos a un equipo con muy buena ofensiva. No me confío, aunque Herediano no ha jugado en los últimos 15 días, espero un partido interesante”, añadió.

Para Medford, las correcciones lo han llevado a tener “un equipo con balance, con buena cantidad de goles anotados y pocos recibidos”.

Pese a que no dijo nombres, los blanquiazules buscarán defender el invicto en el ‘Fello’ Meza con algunas bajas por lesión.

Por último, habló de lo que será su primer enfrentamiento ante su colega, Jafet Soto.

“Él es mi amigo, alguien al que respeto y agradezco mucho, pero cuando entremos a la cancha cada uno en lo suyo. Pese a que llevamos mucho tiempo en el fútbol e incluso hemos trabajado juntos, es simpático, empezamos una estadística desde cero”, concluyó.

Cartaginés es líder del Grupo B con 26 puntos, mientras que Herediano es segundo del Grupo A con 16 unidades y tres partidos menos que los demás rivales.