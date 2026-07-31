EN VIVO
Clock

de HS

Lo más destacado

Jueves 30/07/2026 09:00 p. m.

¡Deslucido debut! Herediano no pasó del empate en estreno en Copa Centroamericana

Club Sport Cartaginés

Error de Kevin Briceño empañó partido de Cartaginés en Guatemala

El portero volvió a fallar con los brumosos, ahora en Copa Centroamericana.

Error de Kevin Briceño. Foto: Rojos del Municipal
Error de Kevin Briceño. Foto: Rojos del Municipal
Por Daniel Jiménez 30 de julio de 2026, 22:59 PM

Cuando mejor jugaba el Cartaginés en el estadio El Trébol del Municipal de Guatemala, el portero Kevin Briceño volvió a fallar. Lo hizo como lo ha hecho en el campeonato nacional y ahora en Copa Centroamericana.

El arquero soltó un flojo tiro de esquina de sus manos aunque parecía controlado totalmente y ese falló significó el 1-1 definitivo en el estreno de ambos clubes en el torneo regional.

Esa acción se dio al 43', cuando un cobro de Cristian Hernández parecía no tener mayores problemas para Briceño, pero que va... dejó el balón servido para que José Mena concretara el tanto del empate.

Los blanquiazules se habían adelantado al 22' con un cabezazo de Randall Cordero.

En los instantes finales del partido, el atacante mexicano José de Jesús González, El Tepa, por poco logra el tanto de la victoria, pero el portero Braulio Linares le negó el grito de gol.

Los dirigidos por el técnico Amarini Villatoro dejaron escapar su momento en el partido y ese error llenó de inseguridad a la parte baja del plantel.

Ahora, el Cartaginés volverá a escena en Copa Centroaméricana el próximo miércoles a las 7 p. m. ante el Motagua de Honduras en el estadio Fello Meza.

WhatsAppTeleticacom

Jueves 30/07/2026 09:00 p. m.

¡Deslucido debut! Herediano no pasó del empate en estreno en Copa Centroamericana

El Club Sport Herediano igualó sin goles ante el Marathón de Honduras, en partido realizado en el Morera Soto y que marcó el debut de ambos clubes en Copa Centroamericana.

Los campeones de Costa Rica no pudieron frente al combinado hondureño que llevó el juego al plano físico.

El equipo dirigido por José Giacone manejó la pelota y las acciones de real peligro en el compromiso, pero careció de pegada.

Al final, el partido se tornó demás ímpetu y ganas que fútbol y no pasó del empate 0-0.

Leer más
Tags