Error de Kevin Briceño empañó partido de Cartaginés en Guatemala

Cuando mejor jugaba el Cartaginés en el estadio El Trébol del Municipal de Guatemala, el portero Kevin Briceño volvió a fallar. Lo hizo como lo ha hecho en el campeonato nacional y ahora en Copa Centroamericana.

El arquero soltó un flojo tiro de esquina de sus manos aunque parecía controlado totalmente y ese falló significó el 1-1 definitivo en el estreno de ambos clubes en el torneo regional.

Esa acción se dio al 43', cuando un cobro de Cristian Hernández parecía no tener mayores problemas para Briceño, pero que va... dejó el balón servido para que José Mena concretara el tanto del empate.

ESTE VE DIRECTO A LOS BLOOPERS DE LA SEMANA❌🫣



¡¡TERRIBLE HORROR DE BRICEÑO QUE TERMINÓ EN EL EMPATE DE MUNICIPAL!!⚽️😱



▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/6cgn1vxBWY — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) July 31, 2026

Los blanquiazules se habían adelantado al 22' con un cabezazo de Randall Cordero.

🔵⚪️TREMENDO CABEZAZO DE RANDALL CORDERO Y CARTAGINÉS YA LO GANA EN EL TRÉBOL😱🔥



▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/3dD3ttec8o — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) July 31, 2026

En los instantes finales del partido, el atacante mexicano José de Jesús González, El Tepa, por poco logra el tanto de la victoria, pero el portero Braulio Linares le negó el grito de gol.

Los dirigidos por el técnico Amarini Villatoro dejaron escapar su momento en el partido y ese error llenó de inseguridad a la parte baja del plantel.

Ahora, el Cartaginés volverá a escena en Copa Centroaméricana el próximo miércoles a las 7 p. m. ante el Motagua de Honduras en el estadio Fello Meza.