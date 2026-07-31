¡Deslucido debut! Herediano no pasó del empate en estreno en Copa Centroamericana

El Club Sport Herediano igualó sin goles ante el Marathón de Honduras, en partido realizado en el Morera Soto y que marcó el debut de ambos clubes en Copa Centroamericana.

Los campeones de Costa Rica no pudieron frente al combinado hondureño que llevó el juego al plano físico.

El equipo dirigido por José Giacone manejó la pelota y las acciones de real peligro en el compromiso, pero careció de pegada.

Al final, el partido se tornó demás ímpetu y ganas que fútbol y no pasó del empate 0-0.

El próximo miércoles a las 8 p. m., los rojiamarillos enfrentarán al Alianza en El Salvador.