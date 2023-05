Chope sobre críticas a Jordan Smith: "Hay que bajarle un poquito"

Jordan Smith



El ambiente con él está pesado, no es de ahora, es casi desde el inicio de su carrera, yo diría que injustamente. A Júnior Díaz lo tenían igualito, y luego hizo lo que hizo en el Mundial. El muchacho hace 10 cosas buenas y dos malas y se magnifica. Hay que bajarle un poquito... al igual que muchos compañeros de él cometen errores gruesos que nos han costado partidos y no se dice nada, pero si es Jordan se magnifica. No perdimos por él, nos atacaron, no por culpa de él.