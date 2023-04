Chope: "Lo importante es clasificar, una vez adentro empezamos de cero"

Por Daniel Jiménez | 24 de abril de 2023, 22:43 PM

El técnico de Cartaginés, Paulo Wanchope, fue autocrítico luego de la goleada sufrida 0-5 ante Alajuelense en el Estadio Nacional.

Estos fueron los temas que tocó Chope en conferencia de prensa.

Derrota ante Alajuelense

Competir así no se puede ante un rival favorito, los primeros 15 minutos ya ir perdiendo 0-2 no es la forma en que uno quiere iniciar un partido importante. Hay que ser autocríticos. No hay tiempo de nada, hay que asegurar la clasificación.

Inicio del partido

Cuando uno ve que los segundos balones los perdemos, cuando uno ve que en el rival trabajan todos, todos presionan y en nuestro equipo no, es complicado. El hecho de tener varios partidos invictos, puede ser que nos relajamos en ese sentido, pero en estas instancias no se puede hacer eso, sobre todo en los primeros 15 minutos. La Liga desde que indicó el partido se vio que querían más. Nosotros tenemos que olvidarnos de esto porque no hay tiempo. Cada quien tiene que ser autocrítico, cuando se sale a la cancha y se pierden los balones divididos ahí no hay nada. Se puede perder, pero de esa forma no.

Enfrentamientos ante Saprissa y Alajuelense

Aquí lo importante es clasificar, una vez ya estando adentro empezamos de cero. En el alto rendimiento no siempre se gana, cada quien tiene que levantarse y seguir luchando. Estamos con muchas opciones de clasificar y ya vendrá la otra etapa para replantear y ver cuáles son los rivales a enfrentar.

Jugar en el Estadio Nacional

No, para nada, eso sería desmeritar el trabajo que hizo la Liga. Es un campo espectacular, un estadio en el que todos deseamos estar y competir.

Afición de Cartaginés en el Nacional

Primero quiero felicitar a nuestra afición que nos apoyó de principio a fin. No es normal de la forma que perdimos y la gente estaba alentando hasta el último minuto.

Cambio en la portería

Lo de Darryl Parker hay que ser precavidos, pero prácticamente el partido estaba perdido y había que tomar una decisión de precaución con Parker.

Resultado

Para crecer hay que llevarse golpes, esto es así... el deporte y la vida es así. Cada uno se ha llevado sus golpes en la vida y en lo profesional y hay que seguir. Tenemos que competir, no puede haber espacio para bajar la cabeza, es tomar apuntes y venir con mucha energía en el próximo entrenamiento.

Cambio

Yo les he dicho a ellos que estoy con lupa, el partido ante Herediano lo ganamos, pero no empezamos bien. Hoy no iniciamos bien tampoco y vea el resultado. Aun en la victoria, uno está siendo autocrítico. El rival no dio tregua para reaccionar.