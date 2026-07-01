Cartaginés celebra 120 años y en este museo usted puede repasar su historia

¡Vive, vive! ¡Cartago vive! Este miércoles, el Club Sport Cartaginés celebra 120 años de historia con una serie de actividades conmemorativas, entre ellas una exposición temporal que permite recorrer el legado del equipo (ver video adjunto de Telenoticias).

Fundado el 1.° de julio de 1906 por el canadiense William Pirie, el Cartaginés se ha consolidado como uno de los clubes con mayor tradición del fútbol nacional y como un símbolo de identidad para la provincia de Cartago.

El azul y blanco han acompañado a generaciones de costarricenses durante más de un siglo. Así lo describe José Pablo Meza, vocero del club:

"Creo que es una pasión que muy poca gente entiende. En el año 2022, cuando el Cartaginés logró alzar la copa nuevamente, luego de una larga espera, las calles de la ﻿provincia de Cartago, ver adultos mayores, ver niños, al siguiente día ver el cementerio general de Cartago decorado con banderas de la gente que le dedicó el título a familiares que ya no estaban, fue muy impactante".

Como parte de la conmemoración, el club organizó una exposición temporal en el Museo Municipal de Cartago, donde los visitantes podrán apreciar una colección de objetos históricos, recuerdos de distintas épocas y piezas que han acompañado al equipo desde sus primeros años.

"Tenemos un trofeo que data de 1907, es un trofeo que es bastante antiguo. Tenemos la Copa de la Concacaf que ganó el Cartaginés en el 95. Y por supuesto, el más buscado y el más fotografiado, el título del 2022, luego esa larga, larga espera", agregó Meza.

La muestra permanecerá abierta hasta el domingo 5 de julio, con entrada gratuita, en horario de 9 a. m. a 4 p. m. Tanto aficionados como público en general podrán conocer más sobre la trayectoria del conjunto brumoso.

Las actividades de aniversario también incluyen una eucaristía este miércoles a las 6 p. m. en la Basílica de los Ángeles, como parte de la celebración de los 120 años del Club Sport Cartaginés.