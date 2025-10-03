Carevic tras la eliminación: "Debemos levantarnos y pensar en el repechaje"

El técnico del Cartaginés, Andrés Carevic, lamentó la eliminación de su equipo en la Copa Centroamericana tras caer nuevamente ante el Olimpia, pero rescató la competitividad mostrada a lo largo de la serie.

“Nos da tristeza perder los dos partidos. Fuimos competitivos, cometimos errores en defensa y no concretamos las que tuvimos. El Olimpia fue muy contundente”, expresó el entrenador tras la derrota.

Carevic destacó que, pese a las bajas en el plantel, lograron armar un equipo sólido. “Armamos un grupo muy competitivo. Lástima las ausencias que hemos tenido, pero eso no es excusa. Hoy planteamos bien el partido, tuvimos nuestras oportunidades y, empezando, pegamos una en el palo. Fuimos muy competitivos”, subrayó.

Para el técnico, la clave estuvo en la falta de contundencia en momentos decisivos. “De haber sido efectivos en casa y acá en Honduras, la serie hubiera sido distinta”, admitió.

A pesar de la eliminación, Carevic pidió pasar la página y enfocarse en lo que viene. “Debemos levantarnos, recuperar jugadores y pensar en el repechaje, además del torneo local”, puntualizó.

El Cartaginés ahora enfrentará al Motagua en un repechaje de ida y vuelta que definirá quién obtiene un cupo a la Copa de Campeones de Concacaf.