Carevic: “Queríamos otro inicio”

Tras dos fechas en el Torneo de Apertura, Cartaginés suma tres puntos y además perdió en la Copa Centroamericana ante el Saprissa, rival que recibirá en el Fello Meza este domingo.

El inicio no es el que el entrenador, Andrés Carevic, preveía para su oncena.

“Con respecto al rendimiento y funcionamiento, no fue lo que esperábamos en este arranque. Queríamos otro inicio. Perdimos con Liberia, después con Saprissa por Concacaf.

Lo importante es que obtuvimos un resultado muy positivo en Sporting. Eso nos da confianza para lo que viene”, explicó el argentino.

El timonel no dejó de lado la importancia de tener el primer juego en casa este semestre:

“Siempre es importante jugar en nuestra casa, en nuestra cancha, con nuestra gente. Y bueno, después de tres salidas, volver a nuestro estadio, en un partido también sumamente importante para nosotros y para el torneo nacional”.

Esta será la segunda vez que los morados sean los rivales. El primer cotejo fue para los tibaseños, que ganaron por Concacaf.

“No, no creo que nos pese. Sabemos que no va a ser un partido fácil; será un partido duro, como lo fue allá. Creo que hicimos un partido competitivo. Pero acá el objetivo es, como siempre, hacer un buen partido, ganar y seguir sumando en el torneo nacional”, añadió.

Finalmente, Carevic todavía no habla de rotaciones para un plantel que enfrenta el certamen local e internacional en las primeras semanas de competencia.

“Para eso se hizo una pretemporada, para eso es una planilla competitiva. Y el domingo se valorará. Pero tenemos que ir con todo el domingo, como siempre lo hacemos, partido a partido”, concluyó.