Claudia Dobles sobre votaciones: “El futuro de Costa Rica está en nuestras manos”

La candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, hizo este domingo un llamado a la ciudadanía para que salga a votar temprano y participe activamente en la jornada electoral, al considerar que se trata de una “celebración democrática” en la que se definirá el futuro de Costa Rica.



Durante un enlace en vivo con Telenoticias desde Santa Ana, Dobles se mostró optimista y aseguró iniciar el día “con mucha energía”, al tiempo que instó a las personas a no esperar hasta la tarde para emitir su voto (ver video adjunto en la portada).

​“Este día es una celebración democrática, el futuro de Costa Rica está en nuestras manos, no permitan que nadie más decida”, expresó.

La candidata también destacó que ya se registraban votaciones en el exterior, particularmente en Australia, donde —según indicó— la coalición habría ganado una de las mesas de votación: “Empezamos el día con muy buenas noticias”, afirmó.

Dobles dirigió un mensaje especial a las personas indecisas, a quienes dijo comprender ante la cantidad de candidaturas y el “ruido” de la campaña, pero insistió en que la Coalición Agenda Ciudadana es la propuesta con las ideas necesarias para resolver los problemas del país.

“Queremos llegar a trabajar, a ejecutar, a dejar de buscar pleito y 'show”, sostuvo.

Asimismo, pidió el voto en ambas papeletas, tanto para la Presidencia como para la Asamblea Legislativa, al considerar que una eventual administración suya necesitará una fracción legislativa comprometida con la gestión y las reformas.

​“No para buscar inmunidad, sino para trabajar y generar los cambios que Costa Rica necesita”, dijo.

La aspirante también agradeció el apoyo recibido durante la campaña, especialmente de mujeres, a quienes invitó a movilizar a sus familias para acudir juntas a votar.



Dobles tiene previsto emitir su voto a las 10:30 a.m. en la Escuela Carlos Sanabria, ubicada en Pavas, San José.





