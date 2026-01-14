Café Política: Claudia Dobles

La candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, defendió su aspiración al Ejecutivo durante una entrevista en la que afirmó que Costa Rica atraviesa simultáneamente crisis en seguridad, educación y salud, y que su eventual gobierno priorizaría acciones inmediatas desde el primer día (ver video adjunto en la portada).



Dobles, arquitecta de profesión, con 15 años de ejercicio en el sector privado y ex Primera Dama durante la administración 2018-2022, señaló que su experiencia en el sector público y privado le permite tender puentes entre distintos sectores en un país que, a su criterio, está fragmentado.

​“No sé si alguien está 100% capacitado para asumir este reto, pero creo que tengo el bagaje y la experiencia para hacerlo”, afirmó.

Durante la conversación, la candidata reconoció responsabilidades de la administración anterior —encabezada por su esposo, el expresidente Carlos Alvarado— particularmente en materia educativa durante la pandemia, aunque defendió las decisiones tomadas en ese periodo como necesarias para proteger la vida. Admitió que el llamado “apagón educativo” fue una realidad y calificó como un error haber negado su existencia.





En materia de seguridad, Dobles sostuvo que el país requiere recuperar el control del territorio mediante una estrategia de corto y largo plazo, que incluya más presupuesto, aumento de oficiales y una fuerte política de prevención. Subrayó que, aunque la pandemia limitó la acción policial en el pasado, la actual administración cuenta con mejores condiciones y, aun así, registra las cifras más altas de homicidios en la historia reciente.



Sobre salud, planteó fortalecer el rol técnico del Ministerio de Salud, respetar la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social y retomar acuerdos de pago de la deuda estatal con la institución. Además, propuso estrategias para reducir listas de espera, como jornadas extraordinarias y formación de especialistas, medidas que, según dijo, ya se habían implementado con resultados positivos en 2019.



Dobles también respondió a las críticas por su doble postulación —a la Presidencia y a una diputación— señalando que la coyuntura política exige asumir una “doble responsabilidad”, dado el papel clave que tendrá la próxima Asamblea Legislativa en nombramientos de altas autoridades judiciales y de control.



En cuanto a la campaña electoral, aseguró que su movimiento continúa creciendo y que, aunque aún no aparece en segundo lugar en encuestas de primera ronda, considera que es la candidata con mejores posibilidades de vencer al oficialismo en una eventual segunda ronda, debido a su bajo nivel de rechazo.



Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y participar en las elecciones del próximo 1.º de febrero.

“Costa Rica necesita un liderazgo que una al país, que tienda puentes y devuelva respeto y decencia a la función pública”, concluyó.



