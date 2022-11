Video: NASA lanza megacohete a la Luna

La NASA lanzó el miércoles el cohete más poderoso que se haya fabricado para un viaje a la Luna, en un espectacular estallido de luces y sonidos que marcó el inicio de Artemis, el nuevo programa insignia de la agencia espacial estadounidense.

El Sistema de Lanzamiento Espacial de 32 pisos de altura despegó del Centro Espacial Kennedy, en el estado de Florida, a las 01H48 (06H48 GMT).

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9