Tripulación de Artemis III: Astronauta casi se ahoga en el espacio y otro pasó un año varado

La NASA reveló la tripulación que participará en la misión Artemis III, la histórica expedición que busca llevar nuevamente seres humanos a la Luna. Entre los seleccionados destacan dos astronautas que han protagonizado algunas de las experiencias más extremas registradas en el espacio.



Uno de ellos es Luca Parmitano, astronauta italiano que fungirá como piloto de la misión. Su trayectoria incluye seis caminatas espaciales que suman más de 33 horas de trabajo fuera de la Estación Espacial Internacional.



Sin embargo, su experiencia más recordada ocurrió en 2013, cuando estuvo a punto de perder la vida durante una caminata espacial.



Mientras realizaba labores fuera de la estación, una filtración en su traje provocó que se acumulara agua dentro del casco. La situación se volvió crítica, ya que el líquido comenzó a cubrir parte de su rostro y dificultó su respiración y visibilidad.



El incidente obligó a abortar la misión de inmediato y es considerado uno de los episodios más peligrosos enfrentados por un astronauta durante una actividad extravehicular.



El astronauta que pasó un año en el espacio



Otro de los integrantes de Artemis III es Francisco Carlos Rubio, conocido como Frank Rubio, astronauta estadounidense de ascendencia salvadoreña.



Rubio se convirtió en noticia mundial tras permanecer 370 días consecutivos en la Estación Espacial Internacional, estableciendo el récord de la estadía más prolongada de un astronauta estadounidense en el espacio.



Su permanencia se extendió mucho más de lo previsto debido a problemas técnicos detectados en la nave que debía traerlo de regreso a la Tierra, específicamente una fuga de un refrigerante.



Tras completar más de un año en órbita, regresó en septiembre de 2023 luego de participar en numerosas investigaciones científicas y experimentos en condiciones de microgravedad.



Así queda conformada la tripulación



Además de Parmitano y Rubio, la misión Artemis III contará con la participación de Andre Douglas, quien será especialista de misión. Douglas había sido astronauta suplente durante Artemis II y ahora tendrá la oportunidad de realizar su primer vuelo espacial.



La tripulación estará comandada por Randy Bresnik, veterano astronauta de la NASA que emprenderá su tercera misión espacial y acumula más de 7.000 horas de vuelo.



Artemis III forma parte del programa con el que la NASA busca regresar astronautas a la superficie lunar y sentar las bases para futuras misiones tripuladas hacia Marte.