Pasada por agua: Jason Huertas triunfa en una segunda etapa de Vuelta a Costa Rica

El ciclista costarricense Jason Huertas, del equipo ManzaTé La Selva Scott, triunfó en la segunda etapa de la Vuelta Costa Rica 2025, que tuvo una fuerte lluvia como invitada especial.



Huertas completó los 167 kilómetros entre Alajuela y el Servicentro Guápiles en 4 horas y 2 minutos.



Además, el tico Sebastián Brenes, del Canels-Java, obtuvo el segundo lugar y el chileno Cristóbal Baeza, del Plus Performance-Zeo Sport, ocupó el tercer lugar. Ambos con el mismo tiempo de Huertas .



Jason Huertas del equipo ManzaTé La Selva Scott.

​Eso sí, el pedalista de la Selección Sub-23, Jexon Ledezma, se mantiene como líder general y Sub-23 con un tiempo de 6:37:02.



En la segunda posición, a +38, está Daniel Bonilla, del Colono Bikestation Kolbi, y a +40 está Leandro Varela, del 7C Economy Hyundai, en tercer lugar.

En cuanto a la montaña, la clasificación general mantiene a Jymmi Montenegro, del Movistar Best PC, como líder con 18 puntos en total.



Por su parte, Jason Huertas obtuvo el liderato de las metas volantes con nueve puntos.



Por último, la clasificación por puntos es ahora posesión de Huertas, con 24 unidades.



La tercera etapa de la competencia será este domingo a partir de las 8 a. m. con salida en el Colono Construcción en Guápiles y llegada en Paraíso de Cartago con un total de 139 kilómetros.