Nuevo líder de la Vuelta: Daniel Bonilla se viste de amarillo

El ciclista Daniel Bonilla, pedalista del Colono Bikestation Kölbi, se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a Costa Rica 2025, luego de la tercera etapa.​

El tercer día de emociones tuvo como ganador de etapa al pedalista Jymmi Montenegro, del Movistar Best PC.

Montenegro detuvo el reloj en 3:43:33, tras completar los 139 kilómetros entre Guápiles y Paraíso de Cartago.

Además, Gabriel Rojas, del equipo Manzaté La Selva Scott, fue segundo y Alejandro Granados, del Colono Bikestation Kölbi, tercero.

El ecuatoriano sigue dominando la clasificación general de montaña con 40 pts.

Ahora, Bonilla marcha líder general con un tiempo de 10:21:13, seguido por Leandro Varela, del 7C Economy Hyundai, a +02 y Efren Santos, del Canels-Java, tercero a +07.

Por su parte, Gabriel Pacheco, del Manzaté La Selva Scott, se colocó como líder Sub-23 con 10:21:22, seguido por Luis Aguilar, del 7C Economy Hyundai, a +02 y Alejandro Granados, del Colono Bikestation Kölbi a +06.

El liderato de las metas volantes continua en Jason Huertas, del ManzaTé La Selva Scott, con 11 pts. También, Huertas permanece líder de la clasificación por puntos, con 26 unidades.

Este lunes se realizará la cuarta etapa, que será una cronoescalada entre la municipalidad de Turrialba y La Pastora, con un total de 17 kilómetros.

Líderes

Ganador de etapa: Jymmi Montenegro Movistar Best PC

Sub-23: Gabriel Pacheco Manzaté La Selva - Scott

Metas volantes: Jason Huertas Manzaté La Selva Scott

Montaña: Jymmi Montenegro Movistar Best PC

Puntos: Daniel Bonilla Colono Bikestation Kolbi

General: Daniel Bonilla Colono Bikestation Kolbi