Ciclismo
Luis Daniel Oses suma una victoria más y asegura su primer lugar en la Vuelta a Costa Rica
El ciclista cruzó de primero la meta tras un peleado cierre contra Alejandro Granados.
El ciclista de 7C Economy Hyundai, Luis Daniel Oses, se impuso este sábado en la novena etapa de la Vuelta a Costa Rica y dejó todo listo para cerrar este domingo el recorrido como el mejor pedalista del pelotón.
Oses cerró fuerte el recorrido, que tuvo como salida y llegada Palmares, para imponerse en el sprint final a Alejandro Granados.
La camiseta amarilla ha demostrado sus habilidades una vez más y este domingo sumará su segunda Vuelta a Costa Rica consecutiva.
La última etapa será el Circuito Presidente, de 98 kilómetros, que se desarrollará en la zona de La Aurora de Heredia.