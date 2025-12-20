Luis Daniel Oses suma una victoria más y asegura su primer lugar en la Vuelta a Costa Rica

El ciclista de 7C Economy Hyundai, Luis Daniel Oses, se impuso este sábado en la novena etapa de la Vuelta a Costa Rica y dejó todo listo para cerrar este domingo el recorrido como el mejor pedalista del pelotón.

Oses cerró fuerte el recorrido, que tuvo como salida y llegada Palmares, para imponerse en el sprint final a Alejandro Granados.

La camiseta amarilla ha demostrado sus habilidades una vez más y este domingo sumará su segunda Vuelta a Costa Rica consecutiva.

La última etapa será el Circuito Presidente, de 98 kilómetros, que se desarrollará en la zona de La Aurora de Heredia.