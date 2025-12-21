EN VIVO
Luis Daniel Oses se corona en la Vuelta a Costa Rica

Este domingo se corrió el Circuito Presidente en La Aurora de Heredia.

Luis Daniel Oses. Rafa Pacheco
Por Adrián Fallas 21 de diciembre de 2025, 12:00 PM

Este domingo se disputó la última etapa de la Vuelta a Costa Rica y Luis Daniel Oses, del equipo 7C Economy Hyundai, se volvió a coronar como el mejor ciclista de la competencia.

El bicampeonato de Oses llegó en una etapa en la que su equipo supo manejar la ventaja, a pesar de haber sufrido una caída durante el recorrido.

El palmareño fue el pedalista más constante durante los 10 días de competencia y en la general cerró por delante de Alejandro Granados (Colono Bikestation Kolbi).

Sebastián Moya, de ManzaTé La Selva Scott, ganó la etapa de este domingo, que tuvo una distancia de 98 kilómetros.

