Luis Daniel Oses se corona en la Vuelta a Costa Rica

Este domingo se disputó la última etapa de la Vuelta a Costa Rica y Luis Daniel Oses, del equipo 7C Economy Hyundai, se volvió a coronar como el mejor ciclista de la competencia.

El bicampeonato de Oses llegó en una etapa en la que su equipo supo manejar la ventaja, a pesar de haber sufrido una caída durante el recorrido.

El palmareño fue el pedalista más constante durante los 10 días de competencia y en la general cerró por delante de Alejandro Granados (Colono Bikestation Kolbi).

Sebastián Moya, de ManzaTé La Selva Scott, ganó la etapa de este domingo, que tuvo una distancia de 98 kilómetros.