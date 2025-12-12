EN VIVO
Jexon Ledezma es el primer líder de la Vuelta a Costa Rica

El recorrido de 107 kilómetros tuvo como meta Grecia.

Jexón Ledezma. FECOCI
Por Adrián Fallas 12 de diciembre de 2025, 11:35 AM

Este viernes se corrió la primera etapa de la Vuelta a Costa Rica y el nacional Jexon Ledezma se dejó el liderato del recorrido.

En su segundo circuito por el país, Ledezma, de la Selección Nacional Sub-23, se colocó por delante de Daniel Bonilla (Colono Bikestation Kolbi) y Leandro Varela (7C Economy Hyundai).

El pelotón rodó 107 kilómetros entre Heredia y Grecia, y ahora el grupo se prepara para la segunda manga de competencia.

Este sábado, el trazado llevará a los ciclistas de Alajuela a Guápiles, para 162 kilómetros.


