Jexon Ledezma es el primer líder de la Vuelta a Costa Rica

Este viernes se corrió la primera etapa de la Vuelta a Costa Rica y el nacional Jexon Ledezma se dejó el liderato del recorrido.

En su segundo circuito por el país, Ledezma, de la Selección Nacional Sub-23, se colocó por delante de Daniel Bonilla (Colono Bikestation Kolbi) y Leandro Varela (7C Economy Hyundai).

El pelotón rodó 107 kilómetros entre Heredia y Grecia, y ahora el grupo se prepara para la segunda manga de competencia.

Este sábado, el trazado llevará a los ciclistas de Alajuela a Guápiles, para 162 kilómetros.



