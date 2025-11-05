Estos son los 15 equipos que estarán en la Vuelta Costa Rica 2026

La Junta Directiva de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) aprobó los cinco equipos nacionales que estarán invitados a la Vuelta Costa Rica Telecable 2025.

Se trata de estas escuadras:

1 – 7C Economy Rent a Car Hyundai.

2- Manza Té La Selva Scott.

3- Colono Bikestation Kolbi.

4- Ciclo Café Repuestos Mena – En su punto.

5- Team Costa Frut AC Marriot Giant.

“Con estos resultados estamos cumpliendo la normativa y los criterios establecidos desde inicio de año con los cinco primeros equipos; además, brindaremos dos invitaciones adicionales para incrementar la participación en nuestro máximo evento de los pedales”, afirmó Óscar Ávila, presidente de Fecoci.

Las invitaciones adicionales fueron para el equipo Distribuidora Cruz Tecnoforest Mistral Atómica Trama y la Selección Sub-23 de Costa Rica.

Ademas, la Fecoci también confirmó los equipos internacionales que estarán presentes en el giro nacional.

1- Movistar Best PC (Ecuador).

2- Plus Performance Solutos (Chile).

3- Canel’s Java (México).

4- Momentum Racing – GCS – Quici (USA).

5- Team Flanders Region (Bélgica).

6 – Universe Cycling Team (Holanda).

7- Panamá Cultura y Valores (Panamá).

8- Selección de Guatemala.

La edición #59 de la Vuelta a Costa Rica será del 12 al 21 de diciembre con un total de 10 etapas y 1.251 kilómetros de competencia.