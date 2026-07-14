El mensaje de Andrey Amador tras un nuevo caso que estremece el ciclismo de Costa Rica

Luego de que el ciclista costarricense Jason Huertas anunciara que dio positivo en una prueba antidoping en la Vuelta Ciclística a Costa Rica 2025.

Ante esta noticia, el histórico pedalista Andrey Amador publicó comentarios en sus redes sociales.

Desde le óptica de Andrey, se deben "crear leyes que castiguen a quienes venden y promueven sustancias para doparse".

"Que pague quien da positivo, pero también quien hace negocio poniendo en riesgo el deporte y la salud de otros", añadió.

Además, el experimentado ciclista expresó: "Mi respeto para la gran mayoría de ciclistas, entrenadores y personas que hacen las cosas bien. Pero también existen inconscientes que terminan manchando el esfuerzo de todos y la imagen de nuestro ciclismo".

"Es momento de actuar. Los controles en competición son necesarios y deben mantenerse, pero por sí solos no son suficientes. Si de verdad queremos un ciclismo más limpio, hay que dar prioridad a los controles fuera de competición, como se hace a nivel internacional mediante el sistema ADAMS. Es ahí donde realmente se protege el deporte limpio", añadió.

Por último, Amador destacó que "es momento de apartar del deporte a quienes se aprovechan de jóvenes con ilusiones, les mienten y los empujan por un camino que nunca debieron recorrer".

Jason Huertas dice que no ha cometido "ninguna falta intencional"

Por su parte, Huertas publicó un video en sus redes sociales en el que indicó que no ha cometido "ninguna falta intencional".



Huertas destacó que se puso en contacto con su equipo legal para ejercer su derecho a la defensa.

El pedalista destacó que esta noticia "ha sido bastante difícil de recibir, tanto para mi vida personal como mi deportiva".

Además, dejó claro que no se referirá más a este tema mientras se encuentre en investigación.

Huertas tiene 28 años, es el actual campeón panamericano desde marzo pasado y perteneció al equipo Malza Té-La Selva Scott.

