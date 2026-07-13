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Ciclista Jason Huertas da positivo en control antidopaje durante Vuelta a Costa Rica 2025

El deportista sostuvo que no había cometido "ninguna falta intencional".

Jason Huertas del equipo ManzaTé La Selva Scott.
Jason Huertas del equipo ManzaTé La Selva Scott.
Por Daniel Jiménez 13 de julio de 2026, 9:50 AM

El ciclista costarricense Jason Huertas dio positivo en un control antidopaje durante la Vuelta a Costa Rica 2025, según lo dio a conocer el deportista mediante un video en sus redes sociales.

Huertas destacó que se puso en contacto con su equipo legal para ejercer su derecho a la defensa. 

El pedalista destacó que esta noticia "ha sido bastante difícil de recibir, tanto para mi vida personal como mi deportiva".

El deportista sostuvo que no había cometido "ninguna falta intencional" y dejó claro que no se referirá más a este tema mientras se encuentre en investigación.

Huertas tiene 28 años, es el actual campeón panamericano desde marzo pasado y perteneció al equipo Malza Té-La Selva Scott.

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