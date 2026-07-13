Ciclista Jason Huertas da positivo en control antidopaje durante Vuelta a Costa Rica 2025

El ciclista costarricense Jason Huertas dio positivo en un control antidopaje durante la Vuelta a Costa Rica 2025, según lo dio a conocer el deportista mediante un video en sus redes sociales.



Huertas destacó que se puso en contacto con su equipo legal para ejercer su derecho a la defensa.

El pedalista destacó que esta noticia "ha sido bastante difícil de recibir, tanto para mi vida personal como mi deportiva".

El deportista sostuvo que no había cometido "ninguna falta intencional" y dejó claro que no se referirá más a este tema mientras se encuentre en investigación.

Huertas tiene 28 años, es el actual campeón panamericano desde marzo pasado y perteneció al equipo Malza Té-La Selva Scott.

