Colono Bikestation kölbi anuncia su equipo para la Vuelta a Costa Rica 2025

El equipo Colono Bikestation kölbi anunció la nómina oficial de corredores con la que le hará frente a la Vuelta Internacional a Costa Rica.

La competencia tica se realizará del 12 al 21 de diciembre.

El equipo está conformado por José Pablo Sancho, Sergio Arias, Pablo Mudarra, Daniel Bonilla, Alejandro Granados, Joseph Ramírez y Donovan Ramírez.

La dirección técnica estará a cargo de Elías Vega, quien tras una exitosa trayectoria como corredor con 10 ediciones de la Vuelta a Costa Rica, debuta esta temporada como director técnico.

Vega se incorporó al equipo en setiembre y consiguió su primera victoria de la mano de Joseph Ramírez en la reciente Vuelta Chiriquí 2025.

“Nuestro objetivo para 2025 es claro, pelear la general y etapas clave con un equipo compacto de corredores con experiencia, hambre de victoria y amplio recorrido ciclístico”, comentó Vega.

Corredor y principales logros

José Pablo Sancho: Debut en Vuelta a Costa Rica 2025.

Sergio Arias: 6 Vueltas a Costa Rica, ganador de etapa.

Pablo Mudarra: 10 Vueltas a Costa Rica, 4 etapas ganadas.

Daniel Bonilla: Diez Vueltas a Costa Rica, Campeón Vuelta Costa Rica 2019; Campeón nacional Ruta 2024.

Alejandro Granados: 3.º lugar general VCR 2024 (su primera Vuelta), 1 etapa ganada.

Joseph Ramírez: Campeón sub-23 VCR 2024; Subcampeón general VCR 2024; Campeón Vuelta Chiriquí 2025.

Donovan Ramírez: Campeón nacional contrarreloj élite; 3 Vueltas a Costa Rica; 4 etapas ganadas.

