Andrey Amador espera nacimiento de su segunda hija

El ciclista costarricense, Andrey Amador (Ineos Grenadiers), se prepara para presenciar el nacimiento de su segunda niña.



Desde Andorra, el tico comentó a Teletica.com que espera competir en la Vuelta a España del 20 de octubre al 8 de noviembre y justo una semana después, se espera la llegada de la segunda niña a la familia que conforma con Laura Segú.

“Es un sueño, ya lo viví con Greta y ahora en noviembre si Dios quiere será otra chiquita, la verdad que con muchas ganas.

“Tenía algo de duda por la Vuelta a España, porque está que la terminó y después nace, ojalá que me pueda esperar ya que me gustaría presenciarlo como estuve con Greta”, mencionó el pedalista.

Por otra parte, agrega que la inmersión en el equipo durante las competencias es lo que le ha permitido “evolucionar un poco” con el inglés, el cual práctica una o dos veces por semana con un profesor vía online.

“Esto va como mensaje a los jóvenes, ya que cuando pequeño no ponía atención a las clases de inglés y uno cree que no lo va a necesitar, ya a uno grande le cuesta más”, explicó.

Vicio.

Comenta, además, sobre el crecimiento del ciclismo aficionado en Costa Rica y espera que se mantenga tanto por deporte como por salud.

“El deporte es una forma de vida, es un vicio, el que no haya hecho deporte y hasta que no haga no sabe cómo se siente un cuerpo despejando la mente, sudando, conlleva a tener unos kilos de menos.

“El día que no salgo a entrenar me siento raro, hasta sin energía. La gente ha hecho deporte y se ha dado cuenta de la importancia que tiene, la ayuda que da al cuerpo y a la mente”, añadió Amador, que a los 34 años no se cansa de pedalear al lado de los mejores.

​Por último, destaca el perfil de las bicicletas que se compran y utilizan en el país.

“He hablado con amigos que tienen ciclos que es increíble, otro tipo de clientela, de comprar bicicletas top de línea, que todo mundo sabe los valores que tienen, o gente que no tenía zapatos, casco y todos los implementos para andar en bici, gente totalmente nueva”, concluyó.

Observe la entrevista completa a continuación: