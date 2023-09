Video: Así quedó la demarcación de la calle ancha en Alajuela

29 de septiembre de 2023, 15:18 PM

Los vecinos de Alajuela centro esperaron mucho tiempo para tener demarcada la calle ancha, pero el trabajo realizado por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no tiene nada contentos a los alajuelenses. Se trata de la doble línea amarilla del centro de la vía, que quedó pintada de manera irregular, un problema que de lejos no se nota tanto, pero de cerca sorprende a los conductores (ver video adjunto). “Están un poco torcidas, pero siento que por lo menos están demarcadas”, dijo un chofer a Calle 7 Informativo.

“Definitivamente, le voy a hacer honesto: si yo tuviera que recibir un trabajo de estos, no lo recibo, está completamente mal hecho”, añadió otro.



La calle ancha de Alajuela es la principal ruta del cantón, por ella pasan miles de vehículos que deben desplazarse hacia San José, Heredia e incluso a la zona occidental, y concentra comercios en todo su perímetro. Por eso, la demarcación era algo que muchos exigían.



“En realidad la veo normal, la gente estrila mucho, si hay molestan y si no hay, también”, indicó un usuario.



Este medio pidió, vía correo electrónico, una posición de Conavi con respecto a estas críticas que recibe la demarcación; sin embargo, de momento, no hay una respuesta.