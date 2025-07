Trabajar después de los 65 sigue siendo una realidad para miles de costarricenses

En Costa Rica, más de 113.600 personas mayores de 65 años continúan trabajando. Para algunos, como doña Norma Romero y don Ángel Cortéz, la edad no es un impedimento, sino un impulso.



“En mi época trabajar no es algo malo, sino que lo hace a una sentirse más útil”, afirma doña Norma a sus 66 años. Mientras tanto, don Ángel dedica sus días a dar clases de informática a domicilio. Él expresa una preocupación recurrente: “Lo que pasa es que muchas veces la gente piensa que al darnos comida ya nos están pagando”.



Del total de adultos mayores que laboran, un 15% cuenta con estudios superiores, pero la mayoría (59%) trabaja de manera independiente. Algunos lo hacen por gusto o necesidad de mantenerse activos, pero para otros es un tema de supervivencia.



Según Ronald Abarca, funcionario del Ministerio de Trabajo, esta situación es cada vez más común: “Recordemos que para jubilarse no es solo un requisito la edad, sino la cantidad de pensiones. Hoy muchos adultos mayores llegan a esta etapa con deudas o incluso como obligados alimentarios, lo que les impide dejar de trabajar”.



¿Y si ya tengo pensión?

Tener una pensión no impide seguir generando ingresos. “No hay nada que impida a los adultos mayores con pensión emprender para generar un ingreso extra. Esto es legal. En caso de que tengan algún patrono, podrían negociar una suspensión temporal de la pensión con la CCSS para seguir cotizando”, aclara Abarca.



¿Puede un empleador pagarle menos por ser mayor?

“No. En el artículo 404 del Código de Trabajo queda prohibida la discriminación por raza, orientación sexual y por la edad. A igual trabajo, igual salario”, enfatiza el funcionario.



Los derechos laborales no desaparecen con la edad. Para conocer más sobre los beneficios y protecciones que amparan a las personas adultas mayores, repase el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.