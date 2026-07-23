¿Sueña con un buen salario? Estas son las carreras que más pagan en Costa Rica

Elegir una carrera universitaria puede influir directamente en el salario y las posibilidades de encontrar trabajo. La Radiografía Laboral 2025 del Consejo Nacional de Rectores (Conare) analiza los ingresos y la empleabilidad de miles de profesionales graduados en el país (ver video adjunto).

Melina Chacón cursa el tercer año de Matemáticas y espera recibir un salario de ₡1.400.000 al incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, el estudio indica que el ingreso promedio de esa profesión es de ₡905.833, mientras que quienes cuentan con licenciatura perciben, en promedio, ₡1.014.313 mensuales.﻿

Jennifer, estudiante de Biología, también tiene expectativas sobre su futuro profesional. Su meta es ganar ₡700.000 al graduarse. De acuerdo con Conare, el salario promedio de esa carrera alcanza los ₡787.289 y aumenta a ₡896.653 para quienes poseen licenciatura, ingresos que generalmente se alcanzan después de tres a cinco años de experiencia laboral.

La investigación ubica a las carreras relacionadas con tecnología, ingeniería y ciencias entre las mejor remuneradas del país.

Ingeniería en Computadores encabeza la lista con un salario promedio de ₡1.758.122. Le siguen Ciencias Actuariales (₡1.685.223), Ciencias de la Computación (₡1.545.792), Medicina (₡1.484.253) e Ingeniería de Materiales (₡1.447.191).

Según el Conare, estos resultados responden a la alta demanda de profesionales en estas áreas y a la limitada cantidad de graduados disponibles para cubrir las necesidades del mercado laboral.

La Radiografía Laboral también muestra que existen carreras con salarios promedio considerablemente más bajos. Danza registra un ingreso promedio de ₡532.829, seguida por Artes Dramáticas (₡560.546), Enseñanza de Filosofía (₡572.993), Terapia Física (₡575.654) e Historia (₡589.220).

El Consejo de Rectores destaca que varias carreras STEM presentan prácticamente un 0% de desempleo. Entre ellas figuran Ciencias Actuariales, Estadística, Ingeniería Ambiental, Imagenología, Optometría, Producción Animal, Terapia Ocupacional y Ortoprótesis.

Los especialistas señalan que conocer estos datos permite a los futuros universitarios tomar decisiones más informadas sobre su formación profesional, equilibrando vocación, expectativas salariales y oportunidades de empleo.