Solteros mayores de 40 años se multiplicaron por cinco en tres décadas

Hace 30 años, permanecer soltero era una situación poco común e incluso mal vista por una parte de la sociedad. Así lo recuerda doña Sofía, vecina de Cartago, quien asegura que en su juventud casarse era casi una obligación (ver video adjunto).



"Yo me casé a los 17 años y no se concebía casarse después de los 20", relata.



Sin embargo, esa realidad ha cambiado de forma significativa. En 1990, Costa Rica registraba 379.000 personas solteras mayores de 18 años. Hoy esa cifra supera 1.183.000, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).



El crecimiento ha sido especialmente marcado entre las personas de mayor edad. La cantidad de solteros de 40 años o más pasó de 65.000 en 1990 a 371.000 en la actualidad. En el caso de los adultos mayores, la cifra aumentó de poco más de 4.900 a cerca de 36.000 personas.



¿Qué lleva a un adulto mayor a permanecer soltero durante la vejez? Esa fue la consulta que realizamos a varios costarricenses para conocer las razones detrás de una tendencia que refleja los cambios en la forma de vivir las relaciones de pareja y el envejecimiento en el país.