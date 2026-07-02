Solo 5% de cotizantes de CCSS ahorra para pensión voluntaria: ¿vale la pena hacerlo?

¿Cuánto necesitará usted al mes cuando cumpla 65 años? "Hoy yo calculo que, sin contar el alquiler, al menos ¢400.000", nos comentó una adulta mayor.



Mientras el futuro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) está en discusión, la realidad es que actualmente 1,6 millones de personas cotizan para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Sin embargo, solo el 5% (alrededor de 90.000 personas) ahorra para una pensión complementaria voluntaria.



Un dato llamativo es que, mientras la mayoría de quienes cotizan al régimen obligatorio de la CCSS son hombres, en el caso de las pensiones voluntarias predominan las mujeres, que representan el 52% de los afiliados (ver video adjunto).



Las pensiones voluntarias ofrecen varias ventajas: los rendimientos no pagan impuesto sobre la renta, los recursos pueden retirarse después de cinco años y medio de permanencia y de realizar al menos 66 aportes, y es posible comenzar a ahorrar con contribuciones mensuales desde ¢5.000.



Junto con un experto en pensiones, hicimos los cálculos para conocer cuánto podría acumular una persona si comienza a ahorrar mediante una pensión voluntaria a los 40 o a los 50 años. Vea los resultados en el video adjunto.